شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية على رأسها السياحة بنسبة 3.72% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.46%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.43%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.82%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.77%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.48%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.08%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.12%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.