شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يطالب "الوطنية للإسكان" بتوضيح تأثير بيع فندق ميريديان هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم قيام الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، بإثبات عملية بيع فندق ميريديان هليوبوليس بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وأثر ذلك على قيمة صافي الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل وصافي الربح بعد الضرائب والأصول غير المتداول بغرض البيع، رغم قيام الشركة بتاريخ 1 يونيو عام 2021 ببيع الفندق المملوك لها بمبلغ 605 مليون جنيه سعر نهائي شامل.

كما انتقد الجهاز، في تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، عدم قيام الشركة بإثبات الفوائد الدائنة بقائمة الدخل-الخاصة بعملية بيع فندق ميريديان هليوبوليس- عن الفترة من 1 أبريل عام 2021 والبالغ قيمتها نحو 12.655 مليون جنيه، وأثر ذلك على صافي الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل وصافي الربح بعد الضريبة والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى.

وطالب المركزي للمحاسبات، بموافاته برأي المستشار الضريبي للشركة بشأن مدى خضوع عملية بيع الفندق لضريبة القيمة المضافة، وما لذلك من أثر على قائمة الدخل ورصيد المخصصات في تاريخ المركز المالي، كما طالب الإدارة بعمل تقييم لمدى تأثير بيع الفندق المملوك لها، والذي يمثل النشاط الأساسي لها- على تقليص حجم أعمال الشركة مستقبلًا، مما يشير إلى وجود عدم تأكد يؤدي إلى شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار، لذا فقد لا تستطيع الشركة تحقيق أصولها وتسوية التزاماتها من خلال أنشطتها العادية، ولم يتم الإفصاح بالقوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن هذا الأمر.

وفي نفس السياق انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر عام 2019 ببيع فندق ميريديان هليوبوليس بمبلغ 605 مليون جنيه بأقل من متوسط التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة والبالغة نحو 680 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بسداد الرصيد المستحق لصندوق التدريب والتأهيل عن الأعوام السابقة والبالغ رصيده في تاريخ القوائم المالية نحو 1.355 مليون جنيه.