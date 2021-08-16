شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إتاحة المزيد من الفرص للتوسع والنمو والتشغيل

• تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات

• الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي

أشاد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع في الاقتصاد، وإتاحة المزيد من الفرص أمامه للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذى نظّمته وزارة المالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، لوزير المالية مع مسؤولي اتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، وعدد من قيادات الاتحاد، ورؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ورجال وسيدات الأعمال.

واستعرض الجدعان مع ممثلي القطاع الخاص أهم التطورات المالية والاقتصادية، والتوجهات المستقبلية لتنويع الاقتصاد وزيادة فرص القطاع الخاص، وكذلك التوجه نحو الاستدامة المالية، كما تمت مناقشة رفع مطالبات القطاع وتعامل الوزارة مع الجهات الحكومية لتسريع إجراءات الدفع، إضافة إلى التطرّق لسياسة الوزارة في استهداف توسيع الاقتصاد، ودور البرامج التي تقوم بها الحكومة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص.

واستمع وزير المالية إلى عدد من مداخلات رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال وسيدات الأعمال حول القضايا ذات الصلة بالوضعين المالي والاقتصادي، مؤكداً أهمية اتحاد الغرف السعودية والقطاع الخاص في المرحلتين الحالية والمقبلة لمواكبة المتغيرات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف، أن اللقاء يعزز التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً وأنه يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا رغم كل المتغيرات العالمية والآثار التي يعيشها العالم في ظل استمرار جائحة كورونا.