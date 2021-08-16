شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 16-8-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن تكس للأصواف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن تكس للأصواف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس.

البورصة تربح 775 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه. البورصة تربح 775 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.12%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 840 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، 760 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 26747 سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 840 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، 760 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 26747 سهم.

فيما أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية (10% من إجمالي أسهم الشركة) وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول على أن يكون التمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، على أن تتم تنفيذ عملية الشراء اعتبارًا من جلسة تداول يوم 19 أغسطس حتى يوم 18 نوفمبر المقبل أو حتى إتمام شراء نسبة الـ10%.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية من 5 جنيهات للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 108 مليون سهم بدلًا من 10.8 مليون سهم.

نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 742.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 35.2%، وبلغ صافي الربح 113.3 مليون جنيه بنسبة نمو 60.8% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 15.3% خلال نفس الفترة. نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 742.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 35.2%، وبلغ صافي الربح 113.3 مليون جنيه بنسبة نمو 60.8% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 15.3% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 55.8%، وبلغ صافي الربح 744.6 مليون جنيه بنسبة نمو 342.2% بعد تطبيق إجراءات توفير التكاليف في جميع المجالات، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 100% لتصل إلى 54.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.





راية أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أنها لا تزال في مرحلة الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ على 85% من أسهم شركة غلف كستومر اكسبرينس، ومنها إتمام التوقيع على مستندات وعقود البيع وفتح الحساب للوسيط بمملكة البحرين وتحويل المبالغ المالية الخاصة بعملية الاستحواذ لذلك الحساب.