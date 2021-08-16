شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار المدينة الاقتصادية" تناقش 12 سبتمبر المُقبل زيادة رأس المال بنسبة 33% عن طريق تحويل ديون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الاحد بتاريخ 5 صفر 1443هـ الموافق 12 سبتمبر 2021م في تمام الساعة (6:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، للموافقة على زيادة رأس مالها بنسبة 33%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع الشركة، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 8.5 مليار ريال إلى 11.333 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 850 مليون سهماً إلى 1.133 مليار سهم.

وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) وقدره 2.833 مليار ريال إلى أسهم عادية في الشركة.

وكانت الشركة قد تقدمت، في مايو الماضي، بملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن الهدف من تحويل الدين هو تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 194 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 282 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الإنخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.