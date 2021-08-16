شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً وسط مخاوف متزايدة إزاء الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل المخاوف المتصاعدة بشأن جائحة كورونا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وكشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.