شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع تزامنا مع هبوط أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الانخفاض في أسعار النفط نتيجة المخاوف المتصاعدة بشأن جائحة كورونا.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



هذا، وأظهرت بيانات اقتصادية صينية صادرة اليوم مدى تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا واحتمالية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 67.7 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.9% إلى 69.9 دولار للبرميل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7950، وسجل أعلى سعر عند 0.7994 وأقل سعر عند 0.7946.