شكرا لقرائتكم خبر عن الفرص الاستثمارية الواعدة على مائدة «منتدى التقنية الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد هيئة الاتصـــالات وتقنية المعلومات "منتدى التقنية الرقمية" في نسخته الأولى لتســـليط الضوء على أبرز المحاور الرئيسية في قطـــاع تقنية المعلومـــات والتقنيات الناشئة وفقا لدورها فـــي تنظيم قطاع تقنيـــة المعلومـــات، وذلك بالتعـــاون مع أصحاب العلاقة في كل محور.

وســـيكون تركيـــز المنتدى لهـــذا العام على الفـــرص الاســـتثمارية الواعـــدة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.