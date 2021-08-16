124 ألف أسرة تستفيد من «سكني» خلال 7 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج «سكني» عن استفادة 124 ألف أُسرة من حلوله وخياراته السكنية من بداية العام الجاري حتى يوليو الماضي، بينها 97.8 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأشار البرنامج خلال ملتقى «سكني» للربع الثاني 2021، الذي انعقد أمس في الرياض؛ برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى نمو استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز 520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها موقع وتطبيق «سكني» إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على الخيار السكني وتوقيعهم العقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات الكترونية ميسرة.

وشهد ملتقى «سكني» تكريم عدد من شركاء النجاح لمنظومة الإسكان من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجوائز أفضل مكتب استشاري ومكتب هندسي وجهات للتمويل العقاري ومقاول للبنية التحتية وشركات للتطوير العقاري.

ودشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال ملتقى سكني، مركز سكني الشامل في المدينة المنورة - الواقع على طريق الملك عبدالله - بهدف تقديم جميع خدمات منظومة الإسكان تحت سقف واحد، ويضم جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة لتمكين مستفيدي «سكني» من إكمال جميع إجراءات حجز الوحدات بعد نجاح مراكز «سكني» في كل من الرياض وجدة والخبر في خدمة المستفيدين من الأسر السعودية، وذلك في إطار السعي المستمر للتوسع في إطلاق مركز سكني الشامل في مختلف المدن.

خلال 3 أشهر

وأوضح وكيل الوزارة للدعم السكني عصام الغامدي، في الملتقى، أن 70% من الأسر التي استفادت من خيارات «سكني» خلال العام 2021 استكملوا إجراءاتهم كافة ووقعوا عقودهم خلال 3 أشهر فقط من تسجيلهم وحصولهم على الخيار السكني ضمن استحقاق فوري وإجراءات الكترونية ميسرة، مؤكدا على استمرار البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك عبر الاستفادة من حلول «سكني» المتنوعة، وتحقيقه خلال الفترة الماضية أرقاما متصاعدة للوصول إلى المستهدف المتمثل باستفادة 220 ألف أسرة سعودية بنهاية 2021م.

7.7 ملايين زيارة

وأشار الغامدي إلى أن برنامج «سكني» سجل خلال الأشهر الماضية من 2021 استفادة أكثر من 124 ألف أسرة منها 97 ألف أسرة سكنت منازلها بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن 53 ألف أسرة استفادت منذ مطلع العام من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما سجل خيار البناء الذاتي استفادة 40 ألف أسرة، كما سجّلت منصة «سكني» 7.7 ملايين زيارة، ونحو 57 ألف زيارة لمركز سكني الشامل في الرياض والخبر وجدة منذ يناير حتى يوليو الماضي.

واستعرض وكيل الوزارة للدعم السكني ما حظي به قطاع الإسكان من إشادات محلية ودولية خلال الربع الماضي كان أهمها إشادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق النقد الدولي مؤخرا، ودور الخيارات والتسهيلات السكنية في رفع نسبة التملك لتتجاوز 60% بنهاية 2020.

520 ألف قرض

من جهته، كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2021، ودعم قروضهم بقيمة 29.6 مليار ريال، لافتا إلى استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2021 من القروض العقارية المدعومة التي تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال.

خفض أرباح القروض

وأوضح بن ماضي، أن عقود التمويل السكنية المدعومة خلال النصف الأول من 2021 تضمنت 45 ألف عقد لخيار الوحدات السكنية الجاهزة»، و33 ألف عقد للبناء الذاتي، و12 ألف عقد للوحدات تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن برنامج القرض العقاري المدعوم أسهم في خفض أرباح القروض العقارية بنسبة 1.5%، لافتا إلى تنّفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة، وتقديم 913 ألف توصية تمويلية وخدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد مسجل في منصة وتطبيق خدمة المستشار العقاري، إضافة إلى 343 ألف مستفيد عبر الفروع في مختلف مناطق المملكة.

ضخ 147 ألف وحدة

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون م2.

وأوضح أن خطط الشركة التوّسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجابا على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديدا في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى «الوطنية للإسكان» إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.

91 مشروعا سكنيا

وأشار البطي إلى أن رصيد الشركة من المعروض العقاري حتى نهاية الربع الماضي بلغ 91 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير 180 مخططا سكنيا على مساحة تقارب 300 مليون م2 وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات ريال، فيما وقعت الشركة في الربع الأول من العام الجاري 10 اتفاقيات أسهمت في ضخ أكثر من 2000 وحدة سكنية، ليرتفع العدد بنهاية النصف الأول من 2021 إلى 18 اتفاقية أثمرت عن ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق.

وأوضح أن مشاريع الشركة الحالية التي تدعم المعروض العقاري بالمملكة؛ وصلت إلى 107 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال بالشراكة مع 71 مطورا عقاريا مؤهلا، حيث تتواجد المشاريع في أغلب مناطق المملكة، فيما وصلت مشاريع الإسكان الميسر على أراضي الوزارة إلى أكثر من 43 مشروعا توفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية تتوزع حول المملكة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا لما تقوم به الشركة بالتعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين المؤهلين إلى تعزيز تنمية القطاع العقاري ومشاركته في توفير الوحدات لتغطية الطلب المتزايد وحفظ استقرار الأسعار في السوق وتعزيز مفهوم التطوير الشامل للمشاريع السكنية في المملكة.

تطوير 7 ضواح

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير 7 ضواح سكنية كبرى تتجاوز مساحته 53 مليون م2 وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني، مؤكدا أن ذلك يحظى بدعم ولي العهد الذي أمر بتخصيص 20 مليون م2 تضاف لمساحة ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، لتصبح مساحتها الكلية أكثر من 30 مليون م2 وتوفر أكثر من 73 ألف وحدة سكنية، مبينا أن «الوطنية للإسكان» وفرت خدمات جديدة متاحة على المنصة والتطبيق ومن ضمنها السوق العقاري، وبوابة الشركاء، والإشراف الهندسي، إضافة إلى استثمار البيانات، كما تتيح منصة وتطبيق سكني منتج البيع على الخارطة الذي يوفر أكثر من 113 مشروعا موفرة أكثر من 142 وحدة سكنية وأيضا منتج الأراضي والذي وصل إلى 355 مخططا موفرا أكثر من 158 ألف قطعة أرض، كما توفر المنصة والتطبيق خدمة التصاميم الهندسية لأكثر من 35 تصميما هندسيا.

المستفيدون من برنامج «سكني»

يناير حتى يوليو 2021:

العدد







124,208 أسر



97,822 أسرة سكنت منازلها



خلال يوليو 2021

العدد







12,640 أسرة



9,926 أسرة سكنت منازلها



القرض العقاري المدعوم:

(يونيو 2017 حتى يونيو 2021)





520 ألف قرض مدعوم



29.6 مليار ريال قيمة دعم القروض



(يناير ـ يونيو 2021)





100 ألف قرض مدعوم



63 مليار ريال قيمة دعم القروض



توزيع القروض المدعومة:





45 ألف عقد لخيار الوحدات السكنية الجاهزة.



33 ألف عقد للبناء الذاتي.



12 ألف عقد للوحدات تحت الإنشاء.



اسهامات برنامج القرض العقاري المدعوم:





خفض أرباح القروض العقارية بنسبة 1.5%.



تنفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة.



تقديم 913 ألف توصية تمويلية.



خدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد مسجل في المنصة.



خدمة أكثر من 343 ألف مستفيد عبر الفروع.



مشاريع تحت الإنشاء:





العدد 107 مشاريع.



توفر أكثر من 113 ألف وحدة.



القيمة 72 مليار ريال.



الشراكة مع 71 مطورا.



مشاريع الإسكان الميسر: