شكرا لقرائتكم خبر 3231 طلب تراخيص وتصنيف مكاتب هندسية في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد زوار بوابة الهيئة السعودية للمهندسين الالكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة أكثر من 200 ألف زائر لشهر يوليو 2021، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبا تضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 19 ألف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر في إحصائية شهرية حول الخدمات والعمليات الاستعلامية والإجرائية المتنوعة وما تم إنجازه من مستهدفات لشهر يوليو من العام الحالي أن الهيئة أطلقت 7 برامج تدريبية مدعومة لأعضائها في عدد من التخصصات الهندسية والفنية استفاد، منها أكثر من 800 متدرب، مشيرا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية في مبادرة (مهندس عن بعد) و (مهندس واعد) و (بودكاست هندسة) حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة.

وذكر أن الهيئة ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش نفذت 85 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية للتأكد من التزامها بتطبيق «نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية» وشملت الجولات 12 مدينة حول المملكة، كما بلغ عدد الخدمات التي قدمت لأعضائها أكثر من 14 ألف خدمة عبر القنوات المختلفة تنوعت بين مختلف الخدمات، واستقبلت ما يزيد عن 14 ألف اتصال للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحول رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم الكترونيا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرقمية المتكاملة، إضافة إلى قنوات التواصل التي تمكنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكل أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

إحصائية يوليو 2020

