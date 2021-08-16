أرامكو تبحث مع ريلاينس الهندية شراء حصة مقابل أسهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري شركة أرامكو السعودية محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة في أعمال التكرير والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس عن مصادر مطلعة القول، إن أرامكو تجري مشاورات لشراء ما يقرب من 20% من الوحدة المعنية في ريلاينس مقابل أسهم في أرامكو بقيمة تتراوح بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن ريلاينس، التي يدعمها الملياردير الهندي موكيش أمباني، قد تتوصل إلى اتفاق مع أرامكو خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت بلومبيرج أن من شأن الصفقة أن تساعد ريلاينس في تأمين إمدادات ثابتة من النفط الخام لمصافيها العملاقة، وتجعل الشركة الهندية مساهما في أرامكو. ولفتت إلى أن تفاصيل الصفقة المحتملة لا تزال قيد التفاوض، وقد تستمر لوقت طويل أو يمكن أن تنهار.

وامتنع ممثل عن أرامكو عن التعليق للوكالة، بينما قال ممثل لريلاينس إن الشركة ليس لديها ما تضيفه بعد تصريحات أمباني في اجتماع للمساهمين عقد في يونيو، وكان أمباني قال إن ريلاينس قد تنتهي من التوصل لاتفاق استثماري مع أكبر منتج للنفط في العالم هذا العام.

واستنادا إلى تقييم أرامكو السوقي البالغ 1.9 تريليون دولار، فإن الصفقة ستمنح ريلاينس حصة تبلغ حوالي 1% في أكبر شركة للطاقة بالعالم. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين ناصر، قال مطلع الشهر الحالي، إن الفحص النافي للجهالة مع ريلاينس لا يزال مستمرا بعدما تعطل بسبب الجائحة. وأضاف «ما زلنا نستعرض الفرص في الهند ولا سيما مع ريلاينس».

وفي يونيو الماضي، قالت ريلاينس إنها تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع شركة أرامكو السعودية هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل. وأوضح رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني للمساهمين «انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا هو أيضا بداية لتحويل ريلاينس» إلى شركة دولية.

وأعلنت ريلاينس في 2019 بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة. وتوقع رئيس شركة ريلاينس، تسارع الشراكة مع أرامكو، والانتهاء من صفقة شراء أرامكو لحصة في إحدى وحدات ريلاينس هذا العام.

في سياق آخر تتطلع شركة أرامكو السعودية لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر. ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وأجرت أرامكو اتصالا بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت المصادر أن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليارات دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر إن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل أرامكو مع كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس من أجل التواصل مع المشترين المحتملين، وفقا لما قالته المصادر.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها أخيرا، مقابل 12.4 مليار دولار. وشمل الائتلاف، مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

وكجزء من الصفقة، التي أعلن عنها في أبريل 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما.