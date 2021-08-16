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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية لوزارة التجارة ضبطت منزلين في المنطقة الشرقية حولتهما عمالة مخالفة إلى معمل لتصنيع وتعبئة أحبار الطابعات، مقلد لعلامات تجارية معروفة. وقامت الفرق الرقابية بالتعاون مع شرطة المنطقة، بالوقوف على الموقع وضبط أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة، وجرى تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



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