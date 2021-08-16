إطلاق أول منصة رقمية خليجية للنفط والغاز ومشتقاتهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أول منصة رقمية خليجية للنفط والغاز ومشتقاتهما، بهدف دعم التحول الرقمي بقطاع النفط والغاز.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي الدكتور سعود المشاري أن هذه أول منصة إقليمية بدول المجلس يسعى الاتحاد من خلالها إلى تحقيق التحول الرقمي وتوفير سبل التعاون المشترك عبر إتاحة الفرص الاستثمارية بدول المجلس من خلال عدة منصات اقتصادية، من أهمها منصة النفط والغاز، وهي المنصة الثانية التي يطلقها الاتحاد هذا العام.

وأفاد بأن منصة النفط والغاز تعد محفزا أساسا لإيجاد سوق خليجي مشترك يخدم القطاعين العام والخاص، وإيجاد شراكات محلية وعالمية وطرح أبرز وأهم الفرص الاستثمارية في مجال النفط والغاز بدول المجلس، مبينا أن المنصة ستعرض بيانا يوميا بأحدث الأخبار والتحليلات التفصيلية في قطاع التنقيب والإنتاج إقليميا مع تحليل بورصة الأسعار الخام اليومية، حيث ستكون هناك تغطية لأهم المؤتمرات والأحداث في ذات القطاع في دول المجلس.

وأفاد بأنه تندرج التصنيفات الرئيسة للمنصة تحت بنود النفط، والغاز، والحفر، والاستكشاف، والاحتياطيات، والإنتاج، ومنظمة أوبك، والتكرير والبتروكيماويات، والغاز الطبيعي، والتكنولوجيا، والشركات بتصنيفاتها، وأخبار النفط بالدول، والإحصاءات المرتبطة، وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد الجابري أن المنصة ستدعم جميع فئات الزائرين والمتابعين للمنصة لتشمل العاملين بشركات النفط والغاز والمستثمرين المهتمين بقطاع النفط والغاز الخليجي من كل دول العالم والشركات الموردة والقائمة على الأعمال بحقول النفط والغاز بالمنطقة، والمنتسبين للهيئات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية.