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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الورشة التعريفية بعنوان (تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة). وأوضح أمين الغرفة عبدالله أبو النصر أن الورشة ستتمحور حول السكن الجماعي للأفراد، وبرنامج نقاط المقاول، والترخيص المهني والحرفي، مشيرا إلى أنه سيشارك بأعمال الورشة عدد من وكلاء ومسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



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