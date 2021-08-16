شكرا لقرائتكم خبر إنفاذ العلامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.
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