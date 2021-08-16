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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية يستضيف بمقره بالرياض اليوم بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، لقاء مفتوحا مع أصحاب الأعمال، وذلك للتعريف بالبنك وبمنتجاته التمويلية والائتمانية، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان. وسيبحث اللقاء عددا من المحاور المهمة، أبرزها دور بنك التصدير والخدمات التي يقدمها للمصدرين السعوديين، وتدشين «جولة تمويل المصدرين»، وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهما رئيسا في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.



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