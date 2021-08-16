شكرا لقرائتكم خبر عن هيات ايجيبت تحطم الرقم القياسي لـ"أطول برج منتجات مغلفة في العالم" من منتجات فاميليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت غينيس للأرقام القياسية، أطول برج منتجات مغلفة في العالم بارتفاع 5.28 متر ومكون من 27 طبقة من عبوات فاميليا تواليت المضغوط التي يتم تصنيعها في شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية، لتحطم "هيات ايجيبت" الرقم القياسي المسجل لأطول برج منتجات مغلفة في العالم مع فاميليا، وقد قام فريق التسويق في شركة هيات ايجيبت بالتعاون مع شركة ابداع للخدمات التسويقية، لتنفيذ وادارة البناء الذي شارك في بناؤه 15 شخص، وستقوم الشركة بالتبرع بكافة المناديل الورقية والمنتجات التي استخدمت في التنفيذ لجمعية الأورمان ومستشفى 57357

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تأسست شركة هيات إيجيبت، التابعة لمجموعة هيات كيميا، عام 2012 لتصبح واحدة من أكبر الشركات في قطاع السلع سريعة الاستهلاك. وأنشأت هيات إيجيبت خط إنتاج السلع الصحية والمناديل الورقية. وتتواجد شركة هيات إيجيبت في 13 دولة، من بينها مصر التي تتواجد فيها منذ 9 سنوات.

واختارت شركة هيات إيجيبت إنشاء البرج على غرار برج القاهرة الشهير أحد أهم الأشكال المعمارية في مصر، وجاء هذا التحدي ضمن احتفالية الشركة بتحقيق منتجها "فاميليا" الريادة في فئة مناديل التواليت في السوق المصري بنهاية عام 2020، واستمرار فاميليا في تحطيم الأرقام القياسية ليس فقط في السوق ولكن أيضًا في أنشطة التسويق.

ونجح بناء أطول برج منتجات مغلفة في العالم من فاميليا، بفضل جودة منتج ورق تواليت فاميليا، والذي يحتوي على عدد كبير من طبقات الورق المضغوط تمامًا، مما يجعله قويًا لبناء برج، وبفضل هذه الجودة والسعر المناسب تحتل منتجات فاميليا الريادة في السوق المصري، كما تستحوذ على إعجاب أكثر من 60 دولة حول العالم تتواجد بها ويتم إنتاجها من 6 مصانع في 5 دول حول العالم.

وتقدم فاميليا تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار مناسبة، وتشمل تلك المنتجات المناديل الورقية للحمام ومناشف المطبخ والمناديل الورقية للوجه والجيب، لتصبح الاختيار الذكي للعائلة، خاصةً وأنها مصنوعة من السليلوز الطبيعي 100% وتحتوي علي مكون قاتل للجراثيم بنسبة 99.9% لذا فهي منتجات صحية وآمنة، لا تسبب الحساسية وترضي جميع متطلبات المستهلك من جودة وأسعار مناسبة.















































