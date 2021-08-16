شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الاثنين 16-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما تناولته وكالة "بلومبرج" الأمريكية حول خطط طرح أسهم من العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة نعرضها فيما يلي:

بلومبرج: مصر تستعد لأكبر اكتتاب بطرح أسهم العاصمة الإدارية فى البورصة

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على خطط طرح أسهم من العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، وقالت إن هذا يمكن أن يكون أكبر عملية طرح أولى عام على الإطلاق فى مصر.

أوابك: مصر تحقق أكبر نمو فى صادرات الغاز بالربع الثانى من 2021 بـ1.4 مليون طن

كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، علما بأنه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020 لم تصدر مصر أية شحنات من الغاز الطبيعي المسال بسبب تهاوى الأسعار الفورية فى الأسواق العالمية.

وزيرا التجارة والسياحة يبحثان الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية باكسبو 2020، بدبى والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر اعتباراً من مطلع اكتوبر المقبل.

المصرية للاتصالات: إضافة 4 مواقع إنزال جديدة للكابل البحري 2Africa

أعلن اليوم تحالف 2Africa الذي يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International)، وفيسبوك، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect) ، وشركة أورنج الفرنسية، وإس تي سي (stc)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك (WIOCC)، عن إضافة أربعة مواقع إنزال جديدة للكابل البحري 2Africa والتي تساهم في توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل.

المالية: صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة غدا الثلاثاء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات، عن شهر أغسطس للموظفين بالدولة، اعتبارا من غد الثلاثاء.

اقتصادية قناة السويس تعرض على السفير الهندي فرص الاستثمار بالمنطقة

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير "أجيت جوبتيه “سفير دولة الهند بالقاهرة، لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

صعود هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

غرفة القاهرة تقدم حملات توعية لمنتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات

تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تكثيف الجهود لتوعية التجار والمستوردين وأصحاب الشركات بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات "ACI"، من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التي توضح كيفية التسجيل في هذه المنظومة بمشاركة متخصصين وخبراء من مصلحة الجمارك للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التسجيل الصحيحة في هذه المنظومة.