شكرا لقرائتكم خبر عن "باتك" تسجل أرباحاً بقيمة 4 مليون ريال بالربع الثاني 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية "باتك"، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 47.6 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% حيث بلغت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2021م مبلغ 108.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 98.1 مليون خلال الربع الثاني من العام 2020.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 108.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 98.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 90.7 ألف ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 5.546 مليون ريال، وذلك نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل حيث بلغت نسبة تكاليف التشغيل خلال الربع الحالي 92% مقارنة بنسبة 86% للربع المماثل من العام 2020، والذي يعود بشكل رئيسي الى الزيادة الاستثنائية في تكاليف قطاع النقل البري – التكاليف التشغيلية لمشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية والتي مازال تحت مرحلة التجهيزات وعدم التشغيل بشكل كامل للمواقع.