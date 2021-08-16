شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل خسائره متأثراً بالقلق حيال زيادة المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا متابعة تطورات إضراب العمال في تشيلي.



وتشهد مناجم النحاس في تشيلي بعض التعطل في الإنتاج بسبب إضراب العمال خاصة في منجم "إسكونديدا" للنحاس بسبب الاعتراض على عقود الحكومة والمحادثات المستمرة بشأن ذلك، ويخشى مراقبون من عودة العمل بكثافة وزيادة المعروض ومن ثم الضغط على الأسعار.



ويعد "إسكونديدا" أكبر منجم للنحاس على مستوى العالم، وينتج منه نحو 4.5% من إجمالي الإنتاج العالمي من النحاس أو ما يقدر بحوالي 24 مليون طن خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 4.34 دولار للرطل.