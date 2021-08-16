شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع استمرار متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وتجدر الإشارة إلى أن بيانات اقتصادية صينية صادرة اليوم أظهرت مدى تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا واحتمالية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 35390 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4446 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 172 نقطة) إلى 14648 نقطة.