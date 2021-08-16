شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرة ": الانفاق يزيد 50% عند الشراء بالبطاقات الائتمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مجلس شؤون الأسرة ، أن أفراد الأسرة ينفقون 50% أكثر عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء وفق ما أظهرته الدراسات، و33.4% من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة ، وأن 50.2% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم للمنتج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،و 43.1 % من المستهلكين تقدموا بشكوى عن منتج أو خدمة لم تعجبهم.

وبين المجلس أن التحكم بالسلوك الاستهلاكي يكون عن طريق عدم الانسياق وراء الدعايات والإعلانات الترويجية، والوعي بأهمية الترشيد وأثره في رفع مستوى اقتصاديات الأسرة، والتخطيط للاحتياجات والابتعاد عن الشراء العشوائي، وشراء المواد التموينية بالكميات التي تسمح بها مساحة مخزن المنزل.