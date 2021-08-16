شكرا لقرائتكم خبر عن "دار وإعمار" تحصد جوائز سكني 2021 كأفضل مطور عقاري في المملكة عن مشاريعها "سرايا النرجس" و "سرايا الغروب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت شركة دار وإعمار للإستثمار والتطوير العقاري، جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021 بحصولها على جائزتي: أفضل مطور عقاري في المملكة عن فئة أكثر من 1000 وحدة سكنية لمشروعها السكني "سرايا النرجس" الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض، وجائزة "أفضل مطور عقاري في المملكة" عن فئة أقل من 500 وحدة سكنية والتي ذهبت لصالح مشروعها السكني "سرايا الغروب" التي أنجزت الشركة تطويره في مدينة الخبر وأنهت عملية تسليمه لمستحقيه.

جاء هذا التكريم، ضمن فعاليات ملتقى سكني للربع الثاني 2021، الذي انعقد مساء أمس في الرياض، حيث قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتسليم الجوائز التقديرية للرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للإستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي، تقديراً للأداء المتميز، والإنجازات المتتالية التي حققتها "دار وإعمار" في تطوير سلسلة المشاريع السكنية تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني".

وأعرب الخنيزي عن اعتزاز "دار وإعمار" بهذا التكريم وما يمثله من ثمرة لجهود الشركة وريادتها في تنفيذ المشاريع السكنية تحت مظلة برنامج "سكني"، ورفد احتياجات المواطنين من الوحدات القائمة ضمن أحياء سكنية تعكس مفهوم "جودة الحياة"، مؤكداً حرص "دار وإعمار" على تعزيز مسيرة الشراكة مع وزارة الإسكان والدفع بخطواتها نحو الأمام، عبر تسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها على النحو الذي يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى نسبة 70%.

وتعد شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، من أبرز المطورين العقاريين من شركاء الشركة الوطنية للإسكان، حيث يجمعهما ثلاثة مشاريع سكنية تضطلع بتطويرها في كل من الرياض والخبر بعدد 2,346 وحدة سكنية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1,281,585 متراً مربعاً.