شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحلق عالياً – تحليل – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 1.05% ليكسب السهم نحو 3.04 نقطة ليستقر على سعر 292.85 دولار، لينجح السهم باختراق مقاومته الحالية 289.90، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 289.90، ليستهدف مستوى المقاومة 300.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد