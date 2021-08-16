شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.12% ليكسب السهم نحو 32 سنت ويستقر في نهاية التداولات على سعر 274.91 دولار، وقد جاء هذا الصعود بتلك الصورة الضعيفة نتيجة استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 273.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 288.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه