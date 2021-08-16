شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 1.01 نقطة ويستقر على سعر 116.76 دولار، وذلك على إثر استناد السهم لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 114.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 118.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد