شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تسلا (TSLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.70% بما يعادل -5.08 نقطة ويستقر على سعر 717.17 دولار، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 694.55، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 782.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه