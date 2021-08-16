شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يخترق مقاومة محورية – تحليل – 16-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الصعود في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع الأخير في تخطي مستوى المقاومة المحوري 53.95، محققاً مكاسب بنسبة بلغت 1.35% بما يعادل 73 سنت ليستقر على سعر 54.61 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد السهم اختراقه لمستوى المقاومة 53.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 56.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد