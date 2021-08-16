شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 1.5% بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا التراجع بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى تنامي المخاوف حيال الاقتصاد الصيني.

انخفضت أسعار الفضة قرابة 1.5% إلى مستوي 23.41$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.73$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 23.77$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.5% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 23.83$ للأوقية ، بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة وتراجع الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

حيث من المنتظر أن تحصل أسواق المال العالمية هذا الأسبوع على المزيد من الأدلة الجديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات صينية يوم الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بشكل حاد فى تموز/يوليو ،بعد التفشي الجديد لجائحة فيروس كورونا ،بالتزامن مع الفيضانات التي عطلت النشاط التجاري ، الأمر الذي زاد المخاوف حيال أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن و السلع فى العالم.