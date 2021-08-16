شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الِأخيرة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,771.81$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.56$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,782.64$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة وتراجع الدولار الأمريكي.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% الأسبوع الماضي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,683.67$ للأونصة ،وبدعم توقف صعود العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن يحصل المستثمرين هذا الأسبوع على المزيد من الأدلة الجديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 1.75 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,021.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 5 أيار/مايو الماضي.