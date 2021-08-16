شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 69.70 دولار لبرميل برنت و67.70 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 69.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.70 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين شهدت انخفاضا بمقدار 1% وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ متعلق بإنتاج التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق وسجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% فقط مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس الماضي، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط ".

وأضافت فى تقريرها الشهرى للنفط "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط فى يوليو إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كورونا إلى تعطيل عمليات التسليم فى الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى فى آسيا وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضى عند 120 ألف برميل يوميا"، وتوقعت أن النمو فى النصف الثانى من العام سيكون أقل بواقع نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضى، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.