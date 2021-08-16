شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم تراجع محدود الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 781 جنيها للجرام مقابل 782 جنيها أمس في حين يشهد السعر العالمي للذهب تذبذبا عند 1775 إلي 1779 دولار.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1776 دولار.

وشهد المعدن الأصفر الذهب تذبذبات حادة خلال مطلع تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث تراجع الذهب في أقل من ساعة من افتتاحية تداولات الأسبوع بنحو 4.2% ليلامس مستويات 1680 وهي أدنى مستوياته منذ نهاية مارس الماضي.

ولكن لم يلبث كثيرًا الذهب عند هذه المستويات وسُرعان ما نجح واستعاد توازنه ليصعد فوق مستويات 1700 دولار مرة أخرى خلال نفس الجلسة.

وجاءت نتائج المؤشرات الاقتصادية الأميركية لتُعطي دفعة إلى الذهب، حيث استمر التضخم عند أعلى مستوياته للشهر الثاني على التوالي مُسجلًا 5.4%، وهي أعلى مستويات منذ عام 2008، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 70.2 في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، مُسجلًا أدنى قرأة منذ 2011.

ونجح الذهب استغلال الفرصة واستمر في الصعود ليُنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء عند مستويات 1778 مُسجلًا مكاسب تقترب من 0.75%.