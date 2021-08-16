شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في سوق الجملة اليوم.. الطماطم بين 2-4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 16-8-2021 استقرارا لمعظم الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حيث سجلت الطماطم 2-4 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وسجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2.5-6 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

وكان التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة شهدت تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 إلي 20% وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 إلي 15% .