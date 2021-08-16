شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر تستعد لأكبر اكتتاب بطرح أسهم العاصمة الإدارية فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على خطط طرح أسهم من العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، وقالت إن هذا يمكن أن يكون أكبر عملية طرح أولى عام على الإطلاق فى مصر.

ونقلت بلومبرج عن أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن المشروع لديه أصول كبيرة جدا جدا وحقيبة كبيرة من الأراضى والمشروعات. وأضاف فى مقابلة بالهاتف مع بلومبرج أنهم فى مرحلة التخطيط الآن، ويمكن أن يبدأوا فى إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض فى أوائل العام المقبل، مضيفا أنه يأمل أن يكون هذا الاكتتاب هو الأكبر فى تاريخ مصر.

وسيتم الاكتتاب فى البورصة المصرية، بحسب ما ذكر عابدين، مضيفا أنه من الممكن جدا أن يتم فى السوق الدولى أيضا، وأوضح أنهم يقومون بدراسة هذا الخيار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال يوم السبت إن شركة العاصمة الإدارية لديها 100 مليار جنيه من الأصول السائلة ونحو 4 تريليون جنيه فى إجمالي الممتلكات. وكانت شركة اتصالات مصر قد طرحت أكبر اكتتاب فى مصر عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

وقالت بلومبرج إن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من العديد من المشروعات الكبرى التي دشنها الرئيس السيسى عندما أصبح رئيسا فى عام 2014 كجزء من جهود أكبر لإنعاش الاقتصاد بعد ثورة يناير.

وتمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروع من ثلاث مراحل تقوم على تحويل 700 كيلومتر من الصحراء، بما يعادل حجم سنغافورة تقريبا، إلى مركز معاصر للمبانى الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى إلى جانب أطول برج فى أفريقيا.

وتستعد الحكومة للنقل نحو 50 ألف من الموظفين على العاصمة الجديدة فى ديسمبر المقبل، بينما من المتوقع أن يصبح الخط الذى يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة جاهزا فى منتصف العام المقبل.