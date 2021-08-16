شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2411 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13422 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3872 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3504 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن تكس للأصواف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 840 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات 1.5 مليون سهم، 760 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 26747 سهم.

فيما أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية (10% من إجمالي أسهم الشركة) وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول على أن يكون التمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة دون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة، على أن تتم تنفيذ عملية الشراء اعتبارًا من جلسة تداول يوم 19 أغسطس حتى يوم 18 نوفمبر المقبل أو حتى إتمام شراء نسبة الـ10%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 742.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 35.2%، وبلغ صافي الربح 113.3 مليون جنيه بنسبة نمو 60.8% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 15.3% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 55.8%، وبلغ صافي الربح 744.6 مليون جنيه بنسبة نمو 342.2% بعد تطبيق إجراءات توفير التكاليف في جميع المجالات، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 100% لتصل إلى 54.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

في سياق منفصل أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أنها لا تزال في مرحلة الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ على 85% من أسهم شركة غلف كستومر اكسبرينس، ومنها إتمام التوقيع على مستندات وعقود البيع وفتح الحساب للوسيط بمملكة البحرين وتحويل المبالغ المالية الخاصة بعملية الاستحواذ لذلك الحساب.