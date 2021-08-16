شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 781 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 781 جنيها للجرام مقابل 782 جنيها أمس.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1776 دولار

ونجح الذهب الأسبوع المنقضي في تعويض جزء من الخسائر التي شهدها الأسبوع قبل الماضي والتي بلغت 4% تقريبا، لتنزل الأسعار العالمية للذهب لمستويات 1718 دولار مقابل سعر 1800 دولار تقريباً، وكان الهبوط بسبب تقرير إيجابي عن الوظائف في أمريكا.

وتمكن الذهب خلال هذا الأسبوع من الارتفاع من مستويات 1718 دولار للأونصة إلي 1779 دولار كسعر إغلاق السوق هذا الأسبوع، وكان السبب الرئيسي في عودة الصعود للذهب هو ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومخاوف من متحور دلتا الجديد وحدوث تأثيرات سلبية جديدة على الاقتصاد العالمي.

شهد سعر الذهب في مصر على مدار هذا الأسبوع ارتفاع بحوالي 21 جنيها حيث صعد السعر من 761 جنيها للجرام من عيار 21 مستهل تداولات الاثنين الماضي إلي مستويات 782 جنيها للجرام كسعر إغلاق الأسبوع.