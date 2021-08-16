شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو السعودية" تفاوض لشراء حصّة بـ 25 مليار دولار في "ريلاينس" الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري شركة أرامكو السعودية محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع "ريلاينس" الهندية، لشراء حصة 20% في أنشطة التكرير.

و"ريلاينس" للصناعات المحدودة (ريل) هي شركة هندية متعددة الجنسيات مقرها في مومباي، وتمتلك شركات في جميع أنحاء الهند تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات والمنسوجات والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة والاتصالات. وهي واحدة من أكثر الشركات ربحية في الهند، بحسب موقع "العربية".

وحققت "أرامكو"، في الربع الثاني من العام الحالي، صافي ربح هو الأعلى منذ إدراجها في السوق السعودية نهاية عام 2019، كما فاقت الأرباح والإيرادات متوسط توقعات المحللين، مستفيدة من المكاسب التي حققتها أسعار النفط منذ مطلع هذا العام.

وبلغ صافي الدخل للشركة 95.5 مليار ريال، بزيادة 288%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغت توزيعات الأرباح 70.3 مليار ريال.

في حين بلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام 176.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 103% على الفترة نفسها من عام 2020.