شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر 631.5 ألف وثيقة عمل حر منذ نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر بالسعودية 631,518 مواطن ومواطنة، وذلك منذ انطلاق البرنامج بنهاية عام 2019 إلى الآن.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد المسجلين في 2021 بلغ حتى الآن 292,315 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 282,766.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على إدخال فئات جديده في مجال العمل الحر خلال هذا العام، بالتعاون مع الجهات الإشرافية مثل الممارسين الصحيين والإعلاميين والمرشدين السياحيين، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات تقنية مالية لتقديم خدمات حلول الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج دعم لممارسي العمل الحر في نشاط توصيل الطلبات من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وحول الفئات العمرية الأكثر طلبا للحصول على وثيقة العمل الحر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الفئات العمرية الأكثر طلبا للوثيقة العمل الحر تراوح بين 20 و30 عاما.

وأكثر المهن المطلوبة، بحسب الوزارة، هي الخدمات التخصصية مثل تصميم الجرافيك والتسويق والإعلان، والأسر المنتجة مثل تصميم الحلا والمجوهرات وصناعة القهوة، إضافة إلى الخدمات العقارية والحرف اليدوية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت برنامج العمل الحر في أواخر عام 2019، وهي وثيقة تمنح من قبل الوزارة لممارس العمل الحر عن طريق بوابة العمل الحر، وتشمل الكثير من المجالات التي يتم من خلالها ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأعمال الحرة والتي تعد الاستفادة الكاملة للأفراد المشاركين في الأعمال الحرة التي تمثل المهنة الأساسية والرسمية التي يعتمد عليها عدد كبير من الاشخاص من خلال الأنشطة المتاحة.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للحصول عليها كل من عمره 20 إلى 60 عاما، لكل سعودي وسعودية، مدة صلاحيتها سنة قابلة للتجديد، وتقدم عدة حوافز للحاصلين على الوثيقة، حيث جعلت التسجيل اختياريا في التأمينات الاجتماعية، كما تسمح بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي، وتمكن من فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية.