شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سمو العقارية" ترتفع 32% بالنصف الأول وإدارتها تُوصي بتوزيع 18.7 مليون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة سمو العقارية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 31.8% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 47.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 24 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 40.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى قيام الشركة بتحقيق عوائد استثمار من خلال حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الزميلة بالإضافه إلى قيام الشركة بالسداد المبكر للقروض البنكية مما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل مقارنة مع الفترة المماثله من العام السابق.

وفي المُقابل، انخفضت الإيرادات الإجمالية إلى 33.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 49.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 18.750 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 71.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ اعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وقد تم الانتهاء من انجاز هذا العقد في 2019، مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات بنفس القدر ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بنفس القدر حيث انخفض بنحو 5,1% فقط ( كما هو واضح ) إضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 11% وتكاليف التمويل للشركة بنسبة 34% نتيجة لسدادها جزء من القروض القائمة وانخفاض سعر السيبور خلال 2020.