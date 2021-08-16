شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأبحاث والتسويق" ترتفع 79% بالربع الثاني لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 78.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 134.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 75.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 159.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 108.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وارتفعت الإيرادات إلى 702.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 556.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 226.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 140 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 91.5 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 64.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.