شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت حائل" تتراجع 29% خلال الربع الربع الثاني لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت حائل، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 29.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 15 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 23.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إنخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

وارتفعت الإيرادات إلى 65.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 66.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 62 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.