شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي بعد بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فى الصين ، زادت المخاوف حيال ضعف مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 66.89$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.93$، و سجل أعلى مستوي عند 68.25$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.25 % إلى مستوي 69.14$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.00$ ، وسجل أعلى مستوي عند 70.42$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من تباطؤ الطلب العالمي على الوقود بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط الخام ومنتجاته قد تباطأ بشكل حاد ،بعدما أجبرت تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم الحكومات على إحياء قيود الإغلاق.

أوضحت الوكالة أن نمو الطلب قد انخفض بشكل أكثر حدة خلال النصف الثاني من هذا العام ، وأعاذت ذلك إلى القيود الجديدة المفروضة فى العديد من البلدان الأكثر استهلاكا للوقود فى العالم ولا سيما فى أسيا.

أظهرت بيانات صينية يوم الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بشكل حاد فى تموز/يوليو ،بعد التفشي الجديد لجائحة فيروس كورونا ،بالتزامن مع الفيضانات التي عطلت النشاط التجاري.

تراجع تكرير النفط فى الصين الشهر الماضي لأدنى مستوى على أساس يومي منذ أيار/مايو 2020 ، بعدما خفضت المصافي المستقلة الإنتاج ، بعد تراجع مستويات الطلب و السحب على الوقود فى البلاد.