شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، حيث من المنتظر أن تحصل الأسواق هذا الأسبوع على المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فقد اليورو مقابل الدولار نسبة 0.15% إلى 1.1778$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1794$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1800$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 18 أيار/مايو الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1804$.

بخلاف استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.1705$ ، تحقق هذا المكسب الأكبر للعملة الأوروبية فى نحو ثلاثة أشهر ،بعد صدور بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات أن مؤشر جامعة ميشيغان لقياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي قد انخفضت فى آب/ أغسطس لأدنى مستوى لها منذ عام 2011 ،بسبب المخاوف حول وتيرة الإصابات الجديدة بالمتغير دلتا من فيروس كورونا سريع الانتشار.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

حيث من المنتظر أن تحصل أسواق المال العالمية هذا الأسبوع على المزيد من الأدلة الجديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.