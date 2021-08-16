“إنفاذ” يستعرض عدة مزادات في جدة وتبوك والطائف وخميس مشيط وصبيا

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة عدة مزادات إلكترونية.

وتتمثل المزادات في “مزاد الخالدية” الذي يستعرض 3 فرصة استثمارية من المحال التجارية بإجمالي مساحات تقارب 400 متر مربع في مدينة تبوك، ويبدأ في 17 أغسطس 2021 م، و “مزاد الطائف” المقام على عمارة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 600 مترٍ مربع، ويبدأ في 22 أغسطس 2021م.

كما ستقام عِدة مزادات أخرى تبدأ في 23 أغسطس 2021 م، هي “مزاد صبيا” الذي يستعرض بيتًا شعبيًا في محافظة صبيا الواقعة بمنطقة، و “مزاد خميس مشيط” المقام على عقارين سكنيين بمساحة تتجاوز 800 متر مربع بمحافظة خميس مشيط، و “مزاد جاد” الذي يستعرض 4 فرص استثمارية تتمثل في عقارات وأراضٍ سكنية وتجارية، بمساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع بمدينة جدة.

وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور، وذلك من خلال emazad.sa .

وتُنفّذ المزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، الذي يختص بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.