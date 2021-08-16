شكرا لقرائتكم خبر عن "انوفست العقارية" تحصل على "شارة البناء المتقدم" وجائزة "أفضل مطور عقاري" في ملتقى سكني للربع الثاني 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية "انوفست العقارية" على شارة "البناء المتقدم"، وجائزة "أفضل مطور عقاري" وذلك خلال فعاليات ملتقى سكني للربع الثاني 2021 الذي أُقيم يوم أمس الأحد 15 أغسطس تحت رعاية كريمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي قام بتسليم الدروع التكريمية لرئيس مجلس إدارة انوفست العقارية محمد الخرس.

وجاء حصول الشركة على شارة البناء المتقدم لاستخدامها تقنيات الجيل الرابع (BIM) في نمذجة معلومات البناء والتي تعتمد على الذكاء الإصطناعي في محاكاة مراحل الإنشاء من التصميم حتى التنفيذ، و هي تعد من أحدث تقنيات البناء المستقبلية و قد تم استخدامها بنجاح في مشروع فلل البيرق الدمام. كما ساهم أداء "انوفست العقارية" المتميز و الذي اعتمد على عدد المبيعات القياسي و ارتفاع نسب الإنجاز في مشروع فلل البيرق بالدمام والمبرز، وعدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم؛ في حصول الشركة على جائزة أفضل مطور عقاري.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا من الوزارة لأداء "انوفست العقارية" المتميز في تطوير المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها لصالح برنامج "سكني" تحت مظلة وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تطوير المجتمعات الحيوية المستدامة التي تميزت بها الشركة كونها علامة فارقة في القطاع العقاري السكني، من خلال توظيف أحدث تقنيات البناء لتعزيز جودة الحياة وتوفير مستوى معيشي متميز يتطلع له مستفيدي برنامج سكني بالمنطقة الشرقية.

وأبدى "الخرس" سعادته بالتكريم الذي يأتي تتويجًا للشراكة الناجحة بين وزارة الإسكان وشركة "انوفست العقارية" التي تسعى بشكل مستمر إلى تطوير مجتمعات سكنية حيوية ونوعية، تتميز باستدامتها وكفاءتها العالية، والتي تتماشى مع رؤية الشركة وخططها الاستراتيجية التي تم رسمها بعناية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد "الخرس" بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين وتمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يناسب قدراتهم، ويلبّي تطلّعاتهم. مؤكدًا بأن الرؤية الاستراتيجية لشركة "انوفست العقارية" ترتكز على دعم مخرجات القطاع العقاري بالشراكة مع برنامج "سكني"، وذلك من خلال توفير حلول سكنية نوعية ومبتكرة تناسب كافة فئات المجتمع، وتمكّن الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول تماشيًا مع مستهدفات برامج الإسكان التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن، وأيضا المساهمة في دفع عجلة التنمية والناتج المحلي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير ذكره أن شركة "انوفست العقارية" تعتبر من أوائل شركات التطوير العقاري في المملكة التي تطبق معايير استدامة المباني، التي تساهم في تعزيز وتطوير القطاع السكني وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، حيث نجحت الشركة في توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في متناول الجميع، من خلال تطوير مشاريع "فلل البيرق" في مدينتي الأحساء والدمام والتي تضم أكثر من 1100 فيلا سكنية مستقلة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتحقق مستوىً عاليًا من جودة الحياة، وتعد مشاريع الشركة نقلة نوعية في مسيرة بناء وتطوير الوحدات السكنية المستدامة في المملكة نظرًا لتميزها بتقنيات وأساليب البناء الحديثة التي توفر في استهلاك الطاقة وتخفض تكاليف الصيانة، وتحسن نوعية الحياة داخل المساكن.