الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء "حديد تسليح وأسمنت" اليوم الاثنين 16-8-2021 في الأسواق المحلية وفقا للأسعار الرسمية من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض مصنع بين 14200- 14600جنيه، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأسود" 880- 1150 جنيها تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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