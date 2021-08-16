شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: تعاون مثمر مع الثقافة لتقديم الأنشطة الابداعية فى المواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر
وتمنى الدكتور خالد العناني للحضور مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا من خلاله على آثار بلدهم.
وخلال فعاليات افتتاح المهرجان، قاما وزيرا السياحة والآثار والثقافة بتكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية.
وحضر الافتتاح الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالنيابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.
واُستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم قدمت مجموعة موسيقي الحجرة معزوفة الفصول الأرقعة لفيفالدي وكونشيرتو التشيللو لباخ ، ثم عزف علي الة الريكوردر للفنان الشاب مدحت ممدوح بمجموعة من مؤلفاته ، ثم الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته بمجموعة من ابداعاتهما الموسيقية.
جدير بالذكر ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى.