شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويشكل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية من السادة الآتى أسماؤهم: -

هذا ويضاف إلى مجلس امناء الجامعة ممثل عن الحكومة يقوم باختياره الوزير المختص بالتعليم العالى، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس أمناء الجامعة الاسبوع المقبل لإقرار تعيين رئيس مجلس الامناء وذلك طبقا لقانون الجامعات الأهلية والخاصة.

الجدير بالذكر ان السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا خلال الاسبوع الماضى بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هى أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها؛ وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعتى Purdue وMinnesota اللتين تعدا من أحسن الجامعات الأمريكية فى الهندسة.

كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى مِنَح التفوق التى تصل إلى 50% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة؛ وذلك بهدف المساهمة فى بناء مجتمع متخصص فى المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمى والعالمى عامة.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات فى أكتوبر المقبل.