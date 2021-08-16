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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 16-8-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.41جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.33جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.42جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.45جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.45 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.41 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر18.42 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.44 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.44 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.