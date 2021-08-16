شكرا لقرائتكم خبر عن التداول على الأخبار: كيف تؤثر أخبار وتنبيهات السوق على تداولك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في حين قد تكون تقلبات السوق هي جزء أساسي من نجاحك في التداول، إلا أنها قد تكون مرهقة لك من خلال تأثيرها بالسلب على محفظة التداول الخاصة بك. حيث تُعد الأخبار العاجلة والبيانات الاقتصادية من العوامل الأكثر شيوعًا التي تقود إلى تحركات الأسعار، حيث يترقب المتداولون المعلومات ويعالجونها ويفسرونها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة عند التداول.

تتفاعل الأسواق بأشكال مختلفة بناءً على كل الأحداث أو التقارير أو الأخبار التي يتم إصدارها، ويحتاج المتداولون إلى تحديد ما إذا كان كل حدث منها سيترك تأثيرًا ماديًا على مَحافظ التداول الخاصة بهم أم لا، الأمر الذي قد يشكّل صعوبة بالنسبة لهم. ولقد نشأت فكرة تصميم إشارات التداول لهذا الغرض تحديدًا؛ فهي بمثابة حافز يحث المتداولين على اتخاذ الإجراءات، وهي لا تساعدهم على اتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أحد الأصول فحسب، ولكن يمكن أيضًا الاستعانة بها لإعادة هيكلة محافظ التداول في محاولة للعثور على الأصول التي تقدم أفضل أداء.

أهمية البحث والتحليل في التداول

تُعتبر Autochartist من أشهر أدوات التداول بين أوساط المتداولين، حيث تتيح لهم مراقبة الأدوات المالية على مدار 24 ساعة وتبلّغهم تلقائيًا بفرص التداول الكبيرة والاتجاهات الآخذة بالتشكّل. تعمل الأداة بمثابة ماسح ضوئي خلال اليوم، مما يساعد المتداولين على تحديد اتجاه الأسعار بالإضافة إلى التنبؤ بكيفية نجاح التداول.

تقوم أداة Autochartist بمسح مئات المخططات عند البحث عن أنماط محددة وإخطار المتداولين بسرعة بالنتائج التي توصلت إليها، مما يسمح لهم بتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الدخول أو الخروج من صفقات التداول. ابتكرت BDSwiss بالشراكة مع Autochartist أداة ذكاء اصطناعي إضافية وهي أداة تحليل الاتجاهات، لمساعدة المتداولين الذين يستخدمون منصة ويب تريدر التابعة لـ BDSwiss (BDSwiss WebTrader) لتحديد والاستفادة من الاتجاهات الآخذة بالتشكّل المرسومة على مخطط الأسعار المباشر لكل أصل

التقويم الاقتصادي

يعتمد المستثمرون والمتداولون على التقويمات الاقتصادية لتحديد الإصدارات الاقتصادية المهمة التي قد تؤثر على أداء التداول الخاص بهم، حيث يمكنها أن تساعدهم في تخطيط الصفقات وإعادة تنظيم مَحافظ التداول وحماية أنفسهم من مستوى التعرّض المتزايد للمخاطر. تغطي أداةالتقويم الاقتصادي التابعة لـ BDSwiss جميع الإعلانات المالية ذات الأولوية الملحّة بالإضافة إلى النتيجة المتوقعة والعملات التي ستتأثر بالإصدار.

توفر الأداة أيضًا معلومات حول الأرقام السابقة وإجماع السوق حول الإصدارات المستقبلية، والتي يقوم الملايين من المتداولين بتعديل مراكز التداول الخاصة بهم بناءً عليها، ويمكن للمتداولين تصفية النتائج بناءً على الأصول المختارة والتاريخ والدولة ومستوى التأثير.

خريطة حرارة العملات

تُعد خريطة حرارة الفوركس الحية من بين الأدوات الأخرى المهمة، حيث يمكن للمتداولين باستخدامها اكتشاف أحدث اتجاهات الصعود والهبوط في الفوركس لتحديد فرص التداول الصالحة للتطبيق. الخريطة هي عبارة عن رسم بياني ثنائي الأبعاد يعبر عن البيانات المهمة باستخدام الألوان، وتُعتبر من بين أسهل الأدوات التي يمكن استخدامها لمحاولة استخلاص الاتجاهات وتحديد الفرص المتاحة.

الخلاصة

نحن في BDSwiss نولي قدر كبير من الأهمية لإبقاء المتداولين معنا على اطلاع دائم ومساعدتهم على تفادي الخسائر. تُعد عقود الفروقات أدوات معقدة، كما وتنطوي عليها فرص كبيرة لتعرّض المتداولين لمخاطر غير مستحبة، والطريقة الوحيدة لتقليل تعرّضك للمخاطر تكون من خلال تثقيف نفسك حول كيفية عمل عقود الفروقات ومدى تأثيرها على أسعار السوق وطرق التصرف السليم تحت الضغوط العالية وكيفية حماية نفسك باستخدام أدوات إدارة المخاطر. تسعى BDSwiss إلى تقديم تجربة تداول سلسة لعملائها مع أكثر من 1.5 مليون متداول مسجّل وبيئة تداول شفافة معترف بها، انضم لناواستفد من شروط تداول BDSwiss الحائزة على الجوائز الآن!